تجار: تخفيضات البلاك فرايداي نشطت حركة البيع بمحلات الملابس والأحذية

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت محلات الملابس والأحذية رواجا بحركة البيع والشراء بفضل تخفيضات الجمعة الأخيرة من نوفمبر "البلاك فرايداي" مما أدى إلى زيادة نسبة مبيعات، بحسب ما ذكره تجار تحدثوا لمصراوي.

ووصلت نسبة التخفضيات على الملابس نحو 50%، وبين 10 و50% على الأحذية على حسب نوع وموديل القطعة.

وكان التجار الملابس والأحذية توقعوا لمصراوي أن يحدث البلاك فرايداي رواجا بحركة البيع والشراء بالأسواق.

وقال يحيي زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن تخفيضات البلاك فرايداي نشطت حركة المبيعات بمحلات الملابس الكبرى "البراندات" بنسبة تتراوح بين 10 و15%.

وتابع زنانيري، أن محلات الملابس البراندات تحقق مبيعات جيدة خلال موسم البلاك فرايداي أفضل من نظيرتها من المحلات التي تبيع المنتج المحلي.

وأضاف زنانيري، أن نسبة التخفيضات بمحلات البراندات قد تصل إلى 50% فتجذب الزبائن بهذه النسبة.

وقال: "محلات البراندات هامش ربحها يصل إلى 100% على القطعة الواحدة، لذلك عندما تخفض الأسعار بنسبة 50%، تعتبر رابحة، خاصة أن أغلب الملابس المعروضة في تكون مخزنة من العام الماضي".

والبلاك فرايداي هو حدث سنوي يحل عادة نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويأتي في اليوم الذي يلي "عيد الشكر" في الولايات المتحدة، ويُطلق عليه في الغرب "الجمعة السوداء"، وفي مصر "الجمعة البيضاء"، وتقدم فيه أغلب المتاجر عروضًا وتخفيضات وخصومات كبرى على بضائعهم.

وتطلق المحال في هذا اليوم من كل عام تخفيضات على أسعار منتجاتها، وتشمل الهواتف الذكية، والملابس، والأزياء، ومستحضرات التجميل، وجميع الأجهزة الكهربائية.

الأحذية

وقال شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن تخفيضات البلاك فرايداي نشطت حركة البيع بمحلات الأحذية بشكل جيد جدا بنسبة تتراوح بين 100 و200% عن حركة البيع قبل شهر أو اثنين.

وأضاف أن بعض المحلات خلال البلاك فرايداي، عرضت حذاء مجانًا على كل حذاء يشتريه الزبون وهو ما جذب الكثير.

وأضاف يحيي، أن نسبة التخفيضات على الأحذية والشنط ذات الموديلات الجديدة خلال البلاك فرايداي تتراوح بين 10 و30%، وتصل نسبة التخفيضات بنحو 50%على الموديلات الأقدم، بحسب نوع القطعة.