عامر: رئيس الوزراء سيعلن عددا من المبادرات الأربعاء المقبل

شرم الشيخ - عبد القادر رمضان ومنال المصري:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي سيعلن عن عدد من المبادرات يوم الأربعاء المقبل لدعم خطط التنمية.

وأشار عامر، في تصريحات على هامش المؤتمر الاقتصادي اليوم الاثنين، إلى أن الجهاز المصرفي سيكون له دور مهم في هذه المبادرات، رافضا الإعلان عن أي تفاصيل حتى إعلان رئيس الوزراء رسميا.

وينظم المؤتمر الاقتصادي بنك التنمية الإفريقي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والوحدة الاقتصادية المخصصة لقارة إفريقيا بنفس المنظمة أيضًا، ويعقد على مدار 4 أيام من اليوم حتى يوم الأربعاء المقبل بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وطارق شوقي وزير التربية والتعليم وممثلين من البنوك الأفريقية.

وأكد عامر، أن الجهاز المصرفي يمتلك مستويات كبيرة من السيولة جاهزة لتمويل كافة المشروعات الإنتاجية المختلفة وعلى رأسها القطاع الصناعي الذي يساهم في زيادة معدلات الإنتاج وتشغيل أيدي عاملة.

وقال طارق عامر إن أولويات البنك المركزي في الفترة القادمة التركيز على دعم القطاع الخاص الصناعي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي عناية كبيرة بهذا القطاع .

وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية تؤكد على دعم القطاع الخاص الصناعي وخاصة بعد نجاح مصر في الانتهاء من بناء البنية التحتية من شبكة طرق وكهرباء وصرف صحي ومياه التي تساعد على تمهيد البيئة الاستثمارية وجذب استثمارات أجنبية وكذلك توسع المستثمرين المحليين.