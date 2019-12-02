مسؤول أممي: أفريقيا تحتاج لتوفير 10 ملايين فرصة عمل جديدة كل عام

شرم الشيخ- عبد القادر رمضان ومنال المصري:

قال آدم الحيرايكة، مدير قسم الاقتصاد الكلي والحوكمة، بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، إن من المتوقع أن يكون لأفريقيا أكبر عدد من السكان دخولا في سن العمل بالعالم حتى عام 2030، حيث يجب توفير أكثر من 10 ملايين فرصة عمل جديدة كل عام لمواكبة نمو القوى العاملة.

وأضاف الحيرايكة، خلال "المؤتمر الاقتصادي في أفريقيا" الذي ينظمه بنك التنمية الأفريقي بشرم الشيخ، اليوم الاثنين، أن ما يقرب من 60% من سكان أفريقيا تقل أعمارهم عن 25 سنة، وهو ما يعد توفير وظائف لائقة للشباب معه أحد أهم التحديات في أفريقيا.

وذكر أن 12 مليون شاب دخلت في القوة العاملة في أفريقيا في عام 2015، ولكن تم إنشاء 3.1 مليون وظيفة فقط، وهو ما يعني أن ملايين الشباب لم يلتحقوا بسوق العمل، وتعمل غالبية الشباب العاملين في القطاع غير الرسمي، حيث يوفر حوالي 95% من الوظائف.

وأشار الحيريكة إلى أنه يوجد في أفريقيا أصغر وأسرع عدد من الشباب في العالم، وهذا يمثل فرصة هائلة وأصولاً كبيرة إذا تم تسخيرها بشكل جيد خاصة من خلال زيادة الاستثمارات والوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والمهارات.

وينظم المؤتمر الاقتصادي بنك التنمية الأفريقي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والوحدة الاقتصادية المخصصة لقارة أفريقيا بنفس المنظمة أيضا، ويعقد على مدار 3 أيام من اليوم حتى يوم الأربعاء المقبل.

ويركز موضوع المؤتمر هذا العام على "فرص العمل، وريادة الأعمال، وكفاءات ومهارات الشباب الأفريقي"، بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وطارق شوقي وزير التربية والتعليم.