طرح أرامكو استقطب أوامر اكتتاب بقيمة 144.1 مليار ريال من المؤسسات

القاهرة- وكالات:

قال المستشارون الماليون لأرامكو السعودية، في بيان مشترك اليوم الاثنين، إن الشركة استقطبت أوامر اكتتاب بقيمة تزيد عن 144.1 مليار ريال "38.4 مليار دولار" لشريحة المؤسسات من طرحها العام الأولي المزمع، بحسب وكالة رويترز.

وبدأ بناء دفتر أوامر المؤسسات في 17 نوفمبر الماضي ولدى المستثمرين حتى الرابع من ديسمبر الجاري للاكتتاب.

وتخطط أرامكوا لبيع 1.5% من أسهمها في صفقة قد تجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.

وقالت سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش.إس.بي.سي العربية السعودية، إن شركة النفط الحكومية العملاقة تلقت طلبات اكتتاب من مشترين من المؤسسات لنحو 4.6 مليار سهم حتى الآن.