أكثر الكلمات إنتشاراً

التعديل الوزاري حركة المحافظين مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

طرح أرامكو استقطب أوامر اكتتاب بقيمة 144.1 مليار ريال من المؤسسات

02:01 م الإثنين 02 ديسمبر 2019
طرح أرامكو استقطب أوامر اكتتاب بقيمة 144.1 مليار ريال من المؤسسات

أرامكو

القاهرة- وكالات:

قال المستشارون الماليون لأرامكو السعودية، في بيان مشترك اليوم الاثنين، إن الشركة استقطبت أوامر اكتتاب بقيمة تزيد عن 144.1 مليار ريال "38.4 مليار دولار" لشريحة المؤسسات من طرحها العام الأولي المزمع، بحسب وكالة رويترز.

وبدأ بناء دفتر أوامر المؤسسات في 17 نوفمبر الماضي ولدى المستثمرين حتى الرابع من ديسمبر الجاري للاكتتاب.

وتخطط أرامكوا لبيع 1.5% من أسهمها في صفقة قد تجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.

وقالت سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش.إس.بي.سي العربية السعودية، إن شركة النفط الحكومية العملاقة تلقت طلبات اكتتاب من مشترين من المؤسسات لنحو 4.6 مليار سهم حتى الآن.

أرامكو السعودية السعودية دولار النقط

الخبر التالى:

مسؤول أممي: أفريقيا تحتاج لتوفير 10 ملايين فرصة عمل جديدة كل عام
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأزمات تتصاعد في الزمالك.. اللاعبون يهددون بالإضراب ومقاطعة المران