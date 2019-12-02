شعبة الغلال: ارتفاع أسعار الفول البلدي في الأسواق بسبب نقص المعروض

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الباشا، رئيس شعبة الغلال في غرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الفول البلدي ارتفعت بنسبة 30%، خلال الفترة الماضية، بسبب نقص المعروض.

وهو ما اتفق معه عبد الرحمن سليمان، مستورد وتاجر بسوق الغلال، قائلا إن أسعار الفول البلدي ارتفعت بين 4500 و5000 جنيه للطن، خلال الفترة الماضية، ليتراوح سعر الطن حاليا بين 26 و27 ألف جنيه مقابل 21.5 ألف جنيه و22 ألف جنيه بسوق الجملة.

ووفقا لقول عزيز جرجس، تاجر غلال بمنطقة وسط البلد، فإن سعر كيلو الفول البلدي في الأسواق يتراوح بين 28 و30 جنيها.

وقال أحمد الباشا، إنه توقع ارتفاع أسعار الفول البلدي بالأسواق منذ شهرين، نظرا لعدم وجود كميات تكفي الاستهلاك.

وتوقع الباشا، أن تتحرك أسعار الفلول البلدي مرة أخرى لترتفع بنحو 10% خلال الفترة المقبلة، ولكن هذه النسبة طبيعية طبقا لنظرية العرض والطلب التي تتحكم في سعر السلعة في الأسواق.

وقال الباشا، إن أسعار الفول المستوردة مستقرة في الأسواق، ليتراوح الكيلو بين 10 جنيهات و13 جنيها.

وذكر الباشا، لمصراوي، أنه يتم استيراد ما لا يقل عن 50 ألف طن من الفول شهريا.

وتستورد مصر ما بين 85 و90% من استهلاكها من الفول سنويا، وتنتج نحو 10% من استهلاكها، وهو ما يكفي لمدة شهرين فقط، لذلك تعتمد على الاستيراد بشكل كبير ما جعل الأسعار في مصر عُرضه للتأثر بأي أزمات عالمية، أو تغيرات في سعر الدولار، بحسب قول الباشا في وقت سابق لمصراوي.

وكانت أسعار الفول تراجعت خلال سبتمبر الماضي بنسبة تتراوح بين 7 و10%، وفقا لقول أحمد الباشا في وقت سابق لمصراوي.