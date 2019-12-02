انعقاد منتدى الأعمال المصري الجنوب أفريقي اليوم بالقاهرة

كتبت- منار الرخ:

يعقد اتحاد الغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربي منتدى الأعمال "المصرى الجنوب الأفريقي" اليوم الاثنين بالتعاون مع سفارة جنوب أفريقيا.

وبحسب بيان الاتحاد، فإن الوفد الجنوب الأفريقي سيضم العديد من القطاعات الإنتاجية والصناعية في تجارة المواد الكيميائية "مطهرات اليد"، والاستشارات الهندسية، الطرق والبناء، والمصابيح الشمسية، ومصابيح LED، والصلب والمعادن، والتعبئة، والأقمشة، وخيمة صناعة الجلود والنسيج، وصيانة الجسور.

وسيتم خلال المنتدى بحث سبل زيادة التعاون والتبادل التجاري بين الدولتين وتنشيط العلاقات الاقتصادية وعقد لقاءات مشتركة وثنائية بين الجانبين، بحسب البيان.