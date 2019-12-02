سحر نصر: مصر تركز على جذب الاستثمارات التي توفر وظائف لائقة للشباب

شرم الشيخ- عبد القادر رمضان ومنال المصري:

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر تركز على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، التي توفر وظائف لائقة بالشباب، ومنح حوافز للشركات التي تقوم بالتدريب وإنشاء المدارس الفنية لتأهيل الشباب للعمل.

وأضافت الوزيرة خلال "المؤتمر الاقتصادي في أفريقيا" الذي ينظمه بنك التنمية الأفريقي بشرم الشيخ، اليوم الاثنين، أن مصر تركز أيضا على جذب الاستثمارات المرتبطة ببناء الإنسان، في مجالي الصحة والتعليم، ما يؤدي في النهاية لتحسين حياة المواطنين المصريين، خاصة الشباب.

وذكرت أنه تمت تهيئة بيئة الاستثمار لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في قيادة الاقتصاد وخلق الوظائف للشباب والمرأة، كما أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مبادرة لتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم لمشروعات سريعة النمو.

وأشارت الوزيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع على قمة أولوياته الاستثمار في رأس المال البشرى وتمكين الشباب، وأدى التطبيق الجيد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لخفض معدل البطالة إلى 7.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو أقل معدل في السنوات العشرة الأخيرة، بعد توسع الدولة في الاستثمار في المشروعات القومية الكبرى، ومشروعات البنية الأساسية، كثيفة العمالة.

وأوضحت أنه وفقًا لتقرير الأمم المتحدة حول التوقعات السكانية في العالم لعام 2019، يمثل الشباب في قارة أفريقيا نحو 62% من السكان، وهم يشكلون ثروة هائلة لأفريقيا، ستعزز نموها الاقتصادي.