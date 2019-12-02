محافظ المركزي: ضخ 160 مليار جنيه بمبادرة "المشروعات الصغيرة" ونخطط لمدها

شرم الشيخ- عبد القادر رمضان ومنال المصري:

كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي، عن أن الجهاز المصرفي ضخ خلال 4 سنوات تمويلات بقيمة 160 مليار جنيه في مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدد 500 ألف مستفيد منذ مطلع 2016 وحتى الشهر الجاري.

وقال عامر ردا على سؤال لمصراوي، على هامش المؤتمر الاقتصادي في أفريقيا، اليوم الاثنين، إن المركزي يخطط لمد مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي من المقرر انتهاؤها الشهر الجاري لفترة جديدة، مع زيادة حجم التمويلات وإدراج مزايا جديدة، رافضا الإفصاح عن التفاصيل.

وكان البنك المركزي أطلق في يناير 2016 مبادرة بفائدة مدعمة متناقصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة، و7% للمشروعات المتوسطة لتمويل الآلات والمعدات، واشترطت المبادرة الوصول بتمويل هذه المشروعات إلى 20% من محفظة كل بنك، وحددت 4 سنوات للتنفيذ.

وتضمنت المبادرة تقديم تمويلات بفائدة منخفضة 12% للمشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل، ولكن تم إيقاف هذا النوع من التمويلات العام الماضي بعدما قدمت البنوك للمستثمرين الشريحة المخصصة لها بالمبادرة البالغة 10 مليارات جنيه.

كما أوقف المركزي تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة ذات النشاط التجاري ضمن المبادرة اعتبارا من يناير 2019.

وينظم المؤتمر الاقتصادي بنك التنمية الأفريقي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والوحدة الاقتصادية المخصصة لقارة أفريقيا بنفس المنظمة أيضا، ويعقد على مدار 3 أيام من اليوم حتى يوم الأربعاء المقبل.

ويركز موضوع المؤتمر هذا العام على "فرص العمل.. ريادة الأعمال وكفاءات ومهارات الشباب الأفريقي"، بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وطارق شوقي وزير التربية والتعليم.