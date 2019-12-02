النساجون الشرقيون تستهدف ضخ استثمارات بـ 606 ملايين جنيه في 5 أعوام

كتبت- شيرين صلاح:

قالت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات جديدة خلال الخمسة أعوام القادمة بدءًا من العام الجاري وحتى حتى 2023، بقيمة 606 ملايين جنيه.

وأعلنت الشركة اليوم توقيها اتفاقية تسوية مع وزارة المالية لتسوية مستحقات تصديرية لدى لدى صندوق تنمية الصادرات، وقالت إن سداد هذه التسوية مرتبط بإلتزام شركاتها بتوسعات استثمارية بقيمة 606 ملايين جنيه.

ووقعت وزارتا المالية والتجارة والصناعة اتفاقيات تسوية مستحقات متأخرة مع 9 شركات مصدرة، يتم بمقتضاها صرف 20% من المتأخرات المستحقة لكل منها قبل نهاية الشهر الجاري، بحسب بيان صحفي من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وقال البيان إن الاتفاق يقضي بصرف 20% أخرى من المستحقات خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، على أن تصرف بقية المستحقات على 3 سنوات لاحقة.

ووفقا لبيان الشركة، فإنه من المتوقع ضخ استثمارات بقيمة 230 مليون جنيه مع توفير 200 فرصة عمل خلال 2019-2020.

وقالت الشركة إنها من المتوقع ضخ استثمارات بقيمة 132 مليون جنيه مع توفير 75 فرصة عمل خلال 2020-2021.

وقالت الشركة، إنها تتوقع ضح استثمارات بقيمة 72 مليون جنيه مع توفير 75 فرصة عمل خلال 2021-2022، على أن تضخ استثمارات بقيمة 88 مليون جنيه في العام المالي 2022- 2023 متوقعة أن توفر 75 فرصة عمل جديدة خلال هذا العام.

كما تتوقع النساجون ضخ استثمارات بقيمة 88 مليون جنيه مع توفير 75 فرصة عمل خلال خلال 2023-2024.