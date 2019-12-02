فرصة للاستحواذ على أسهمها.. 5 ملاحظات على إسناد "مصر الجديدة" لشركة إدارة

كتبت- شيماء حفظي:

وضعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، 5 ملاحظات على إسناد إدارتها لشركة متخصصة في التطوير العقاري، بحسب محضر اجتماع الجمعية المرسل للبورصة اليوم الاثنين.

وكانت الجمعية العامة غير العادية اجتمعت في 26 أغسطس الماضي، لمناقشة إسناد إدارتها لشركة إدارة متخصصة، لكنها أفصحت عن محضر الجمعية اليوم، بعد موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات.

كانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير دعت الجمعية العامة للنظر في الموافقة على إسناد إدارتها لشركة متخصصة في التطوير العقاري ضمن عملية طرح بنسبة تصل إلى 25% من أسهم الشركة المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وتتضمن عملية الطرح 10% لمستثمر استراتيجي private equity متخصص في التطوير العقاري أو تحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقاري، بحسب بيان سابق من الشركة.

ومن بين ملاحظات الجمعية، وجود تداخل بين الشروط الواردة بعقد الإدارة وإجراءات الطرح لأسهم الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بالإضافة إلى مخالفة بعض البنود الواردة بقرار مجلس إدارة القابضة، والذي تضمن طرح 10% لمستثمر استراتيجي متخصص في التطوير العقاري، في حين أشار قرار الشركة القابضة إلى طرح 12%.

وأشار محضر الجمعية، إلى أن الإعلان تضمن ألا يسمح للمستثمر الاستراتيجي ببيع أكثر من نصف أسهمه قبل 3 سنوات، في حين أن قرار القابضة تضمن ألا يسمح للمستثمر ببيع كامل أسهمه في خلال 3 سنوات.

وتضمنت الملاحظات، أنه يجب تحديد مقابل الإدارة الذي ستحصل عليه الشركة التي سيتم اختيارها، في صورة مبلغ مالي مقطوع أو مبلغ مالي يعادل نسبة متفق عليها من المؤشرات المحددة بالاتفاق، وليس نسبة من أسهم الشركة، والذي قد يترتب عليه زيادة احتمالية ارتفاع نسبة استحواذ شركة الإدارة على أسهم في مصر الجديدة بسعر غير عادل.

وأشارت الجمعية، إلى أن السنة المالية 2018 – 2019 لا تصلح كسنة أساس لحساب النمو والمؤشرات المحتسب عليها مقابل الخدمات، نظرا لتدني نتائج أعمال الشركة بها مقابل سنوات ازدهار سابقة.

وذكرت الجمعية، أن شركة مصر الجديدة للإسكان، تمتلك موقعا يجعلها "ثروة استثمارية" قادرة على إحداث طفرة في المركز المالي للشركة، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات التي ضختها الشركة في البنية التحتية، ووحدات المخزون إنتاج تام الجاهزة للبيع.

وأشارت الجمعية، إلى أن دخول مستثمر استراتيجي الآن، سيؤدي إلى جني ثمرة استثمارات الشركة خلال السنوات السابقة، والتي سيسهل عليه تحقيق المؤشرات المطلوبة مقابل عقد الإدارة.

وعلى الرغم من تلك الملاحظات وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في أغسطس الماضي، من حيث المبدأ على إسناد إدارة الشركة إلى شركة ذات خبرة في مجالات التطوير أو الاستثمار العقاري استرشاداً بالشروط الأساسية للتعاقد، كما اعتمدت كراسة الشروط وكذلك عقد المشاركة في الإدارة.

وفي 23 نوفمبر الماضي، أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الجدول الزمني لاستلام عروض المشاركة في الإدارة، وقالت إنه سيتم شراء كراسة الشروط والعقد لمقدمي العرض في مقر الشركة اعتبارا من 25 نوفمبر، وإتاحة virtual data room ابتداءً من 1 ديسمبر الجاري.

وذكرت الشركة، أن آخر موعد لتلقي استفسارات مقدمي العروض يوم 10 ديسمبر الجاري، كما سيتم عقد اجتماع للرد على استفسارات الشركات يوم 18 ديسمبر الجاري.

وأوضحت الشركة، أن يوم 14 يناير المقبل، سيكون آخر موعد لتسليم العروض وفض المظاريف للشركة في تمام الساعة الواحدة ظهرا.