النساجون الشرقيون توقع اتفاق تسوية مستحقات تصديرية بقيمة 322 مليون جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

وقعت شركة النساجون الشرقيون للسجاد واثنين من شركاتها التابعة، اتفاق تسوية مستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات حتى 30 يونيو الماضي بقيمة تبلغ 322 مليون جنيه.

وبحسب بيان من الشركة، أرسلته االيوم الاثنين للبورصة فإن وزارة المالية سترصد مبلغ التسوية لصالح صندوق تنمية الصادرات لسداد المستحقات الخاصة بالشركة، مقابل إلتزامها بتوسعات بمبلغ قيمته 606 مليون جنيه خلال 5 سنوات المالية المقبلة بداية من هذا العام.

ووقعت وزارتا المالية والتجارة والصناعة اتفاقيات تسوية مستحقات متأخرة مع 9 شركات مصدرة، يتم بمقتضاها صرف 20% من المتأخرات المستحقة لكل منها قبل نهاية الشهر الجاري، بحسب بيان صحفي من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وقال البيان إن الاتفاق يقضي بصرف 20% أخرى من المستحقات خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، على أن تصرف بقية المستحقات على 3 سنوات لاحقة.

وقالت النساجون الشرقيون اليوم إنها تستهدف إقامة مصنعا جديدا لإنتاج خطوط البوليستر، والنايلون، والبولي، والبروبلين، وإنتاج حبيبات البوليستر ريسيكل طبقا لمتطلبات الشركة العالمية المستوردة للسجاد.

كما تستهدف الشركة إضافة أنوال جديدة في مصانع السجاد، لتعمل على رفع الطاقة الإنتاجية، وإحلال بعض الأنوال القديمة أيضا بأنولا جدية ذات تكنولوجيا حديثة وطاقة إنتاجية أعلى، وفقًا للبيان.

وقال البيان إنه من المتوقع أن يتم تمويل تلك الاستثمارات من الحصيلة المتوقعة من التسوية والباقي من موارد الشركات الذاتية والاقتراض البنكي.

وقالت الشركة إن شركتيها التابعتين "ماك وافكو" يدرسان اتفاق تسوية مماثل بقيمة 250 مليون جنيه.

وشركة النساجون الشرقيون، مدرجة في البورصة المصرية، وهي أكبر منتج للسجاد المصنع آليا في العالم.