عبور لاند تستهدف ضخ استثمارات بـ 200 مليون جنيه في العام المالي الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

تستهدف شركة عبور لاند للصناعات الغذائية ضخ استثمارات تبلغ أكثر من 200 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، بحسب ما ذكره محمد حامد شريف، رئيس مجلس إدارة شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، في بيان صحفي اليوم الاثنين أرسله للبورصة.

وأضاف أن استثمارات الشركة في مصر خلال آخر 4 سنوات بلغت 600 مليون جنيه.

وأضاف حامد، أن الحصة السوقية للشركة بلغت حوالي 42% من سوق الأجبان المعبأة في مصر، حيث تم إنتاج أكثر من 103 مليون كيلو خلال 2018.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الشركة تمتلك سجلا حافلا من النجاحات المشتركة التي تفخر بتحقيقها بالتعاون مع شركة تتراباك على مدار 12 عام، وتتطلع الشركة لاستكمال هذة النجاحات من خلال تقديم منتج يليق بالمستهلك المصري.

واحتفلت شركة عبور لاند، وشركة تتراباك الرائدة في مجال التعبئة والتغليف بمناسبة مرور 12 عام على شراكتهم، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحسب البيان.

وذكر حامد، في البيان أن الشركة أطلقت عبوتين جديدتين وأربع خطوط بالسوق المصري، حيث تعد هذه الخطوة مهمة لزيادة حصة الشركة السوقية بالسوق.

تعمل شركة عبور لاند في مجال تصنيع منتجات الألبان بما في ذلك التعبئة وبسترة الألبان السائلة والقشدة والزبدة الطبيعية وجميع أنواع الجبن الأبيض، والجبن الجاف، والجبن المطبوخ، وجميع أنواع الزبادي، بالإضافة إلى أي صناعات أخرى تندرج تحت منتجات الألبان وجميع أنواع الأيس كريم وعصائر الفاكهة الطبيعية.