طارق عامر: تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي خاصة جدا

كتب- عبدالقادر رمضان ومنال المصري:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن تجربة مصر في نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد خاصة جدًا ولم تكن لتتحقق دون دعم وثقة القيادة السياسية الذي تلقيناه خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف في كلمته الافتتاحية في اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي الذي ينظمه بنك التنمية الأفريقي اليوم الاثنين بشرم الشيخ، أن مصر مرت على مدار 6 سنوات بمجموعة من التحديات الصعبة من تراجع معدلات نمو الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة وتآكل الاحتياطي النقدي وفقدان ثقة المستثمرين بالداخل والخارج مما حتم وضع برنامج قوي لمعالجات الأوضاع التي تم الوصول لها.

وبحسب عامر فإن إلتفاف الشعب وثقته في القيادة السياسية يعد العامل الرئيسي في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بهذه القوة ومواجهة التحديات.

وينظم المؤتمر الاقتصادي بنك التنمية الأفريقي بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة و الوحدة الإقتصادية المخصصة لقارة أفريقيا بنفس المنظمه أيضا.

ويركز موضوع المؤتمر هذا العام على "فرص العمل وريادة الأعمال وكفاءات ومهارات الشباب الأفريقي" بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وطارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وقال عامر في كلمته إن مصر تمكنت من تأهيل البنية التحتية من الطرق والمواني لكي نصبح جاهزين للإنطلاق ووضع الأساس للتنمية من إصلاح منظومة التعليم والصحة والصناعة.

وأضاف ان الاقتصاد المصري حقق إنجازات مختلفة مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر الذي يتجاوز 45 مليار دولار في نهاية أكتوبر وكذلك تراجع معدلات البطالة لأقل مستوياتها وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وتابع: "الجهاز المصرفي المصري يعد قطاعا قويا بعد ما تم إعادة خطة إصلاحه من 2004 ويمتلك مستويات من السيولة مرتفعة مما يؤهله لدعم القطاعات الإنتاجية المختلفة".

وأشار عامر إلى أن التطورات المحلية تشمل استمرار تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الانخفاض ليسجل 4.8% و3.1% في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وهو أدنى معدل له من 2005.