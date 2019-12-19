هل يجوز استخدام أموال الزكاة لدعم صندوق ذوي الإعاقة "عطاء"؟

كتبت- ياسمين سليم:

قال عماد راغب رئيس مجلس إدارة شركة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" إن الصندوق حصل على فتوى بجواز توجيه أموال الزكاة والصدقات للاكتتاب في صندوق عطاء الخيري، بحسب بيان اليوم الخميس.

وأضاف أن الصندوق بصفته شركة مساهمة مصرية توجه عائداتها وأرباحها لدعم ذوي الإعاقة وجمعيات ومؤسسات المجتمع .

وأشار إلى أن الصندوق يسعى لزيادة موارده لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة اعتمادا على توجه الدولة من خلال السياسات الاجتماعية التي تتبناها لإعادة تأهيل ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير احتياجاتهم.

وقال شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي المؤسس لشركة الصندوق، إنه تم التقدم بطلب إلى دار الإفتاء المصرية بفتوي رقم 370لسنة 2019 م لمعرفة مدى جواز اعتبار الأموال التي يكتتب بها بوثائق الصندوق وعائدات استثمارها وتوجيهها إلى الخدمات الاجتماعية والخيرية لدعم ذوي الإعاقة من أموال الزكاة أو الصدقات من عدمه.

وبحسب فاروقن أفادت دار الإفتاء بجواز استخدام أموال الزكوات أو الصدقات أو التبرعات لاستخدامها في عمل صندوق الاستثمار الخيري على أن تصرف أرباحه لدعم الفئات الأكثر احتياجا من ذوي الإعاقة ودعم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بهم لما في ذلك من توفير الدخل المادي لهم بصفة مستمرة .

واكد فاروق أنه تم مخاطبة الجهات المختلفة لدعوتها للمشاركة في الاكتتاب ودعوة موظفيها وعملائها موضحا أن الصندوق سيلتزم بأعلى درجات الحوكمة والشفافية.

وسيصدر مجلس إدارة الصندوق تقريرا سنويا بنشاطه وينشر قوائمه المالية وستكون هناك اجتماعات دورية يدعى لحضورها حملة وثائق الصندوق، كما تم إنشاء موقعًا على شبكة الانترنت يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه في مجال العمل الخيرى والاجتماعى وهو www.ataa.fund بالاضافة الي انشاء صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بحسب فاروق.