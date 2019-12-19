تراجع أسعار الحديد يهبط بمبيعات عتاقة للصلب 52% في 9 أشهر

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مصر الوطنية للصلب عتاقة، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن تراجع أسعار الحديد وحجم المبيعات، أدى إلى تراجع إيرداتها بنسبة 51.7% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وبحسب بيان الشركة، تراجعت إيراداتها في الفترة (يناير – سبتمبر 2019) إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وبررت الشركة هذا التراجع بانخفاض أسعار متوسط بيع طن الحديد خلال الفترة المذكورة بنحو 744 جنيها للطن، ليتراجع من 10804 جنيه غير شامل ضريبة القمية المضافة إلى 10060 جنيه للطن غير شامل القيمة المضافة في 2019.

وتراجعت مبيعات الشركة من المنتج التام درجة أولى من نحو 263 ألف طن إلى 140.6 ألف طن في التسعة أسهر الأولى من 2019، بحسب البيان.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة، تراجع صافي أرباح الفترة إلى نحو 53.2 مليون جنيه مقابل 187.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 71.6%.