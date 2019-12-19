مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة في نهاية آخر جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع بنسبة 0.31%، إلى مستوى 13853 نقطة، بدعم من المستثمرين الأجانب.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.15% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 186.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 197.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 7.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفع بشكل قوي أمس الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، وذلك بنسبة 1.2% حيث وصل إلى مستوى 13793 نقطة.