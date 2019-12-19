ايتيدا تعلن الفائزين بمسابقة كأس أفريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية

كتب - علاء حجاج

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات، أسماء الفائزين بمسابقة كأس أفريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية African App Launchpad Cup.

ونظمت الوزارة المسابقة في إطار المبادرة الرئاسية "إفريقيا لابداع التطبيقات والألعاب الرقمية"، حيث كرك الرئيس السيسي الفائزين خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

وقالت الهيئة في بيانها، إنه تم تكريم أحمد هشام رضوان الفائز بالمركز الأول بمحور الألعاب الرقمية عن شركة "اجورا" المصرية الناشئة والتي قدمت تطبيق تعليمي يستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف على الأشياء التي تحيط بالطلاب في الحياة الواقعية باستخدام الواقع المعزز يقوم التطبيق بتحويل هذه الاشياء إلى أدوات تعليمية وإنشاء تجارب تفاعلية ذات صلة بالحياة الواقعية.

كما تم تكريم علي أبو النصر بالمركز الثاني بمحور التطبيقات الرقمية عن تطبيق Find Me Football والذي يساعد لاعبي كرة القدم الهواة على التواصل من أجل لعب كرة القدم من خلال تقديم مجموعة من الخدمات منها مطابقة اللاعبين والحصول على قوائم مشتركة، وكذلك تنظيم واستضافة البطولات.

وحصل على المركز الثاني مكرر ستيفن أوسارو وأنتوني أوسيوري من شركة 247Medic النيجيرية والتي تتيح تقديم الاستشارات والخدمات الطبية عبر الإنترنت عن طريق تزويد المرضى في المناطق الريفية بالقدرة على الاتصال بالطبيب أو التحدث إليه، وتقديم خدمات إجراء التحاليل والحصول على الأدوية للمنازل بتلك المناطق النائية.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" قد قامت بإطلاق المسابقة والتي تعد هي الأولى من نوعها على مستوى القارة.

وتوفر المسابقة لرواد الأعمال والشركات الناشئة في مراحلها المبكرة على مستوى القارة، منصة هامة لاستعراض أفكارهم الابتكارية وتقديم مشروعاتهم التجارية في هذه المجالات بالإضافة إلى تقديم جوائز مالية ومنح تدريبية بإجمالي 60 ألف دولار.

وقالت هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة إنه تقدم للمسابقة نحو 192 فريق وشركة ناشئة من 12 دولة إفريقية ووصل للنهائيات التي تم تنظيمها في مصر أوائل الشهر الجاري 30 فريق وشركة ناشئة من 9 دول أفريقية.