يوم السبت.. 60 شركة تعرض 10 آلاف فرصة عمل جديدة في ملتقى "فرصنا"

كتب- علاء حجاج :

يُطلق موقع "فرصنا" للتوظيف، واحدا من أكبر ملتقيات التوظيف في مصر، يوم السبت المقبل، بمركز شباب الجزيرة بالزمالك، برعاية وزارتي الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة المنظمة اليوم الخميس، يضم الملتقى 60 شركة محلية وعالمية عاملة في كافة القطاعات الاقتصادية، توفر حوالي 10 آلاف فرصة عمل في جميع أنحاء الجمهورية.

ومن المتوقع أن يحضر الملتقى 10 آلاف باحث عن عمل، سجلوا بياناتهم على موقع "فرصنا" لحضور الملتقى، ما يجعله واحد من أكبر ملتقيات التوظيف بمصر، وفقا للبيان.

وقال أمير شريف، المدير التنفيذي لشركة "البشر سوفت"، المؤسسة لموقعي "فرصنا" و"وظف"، إنه سيتم إطلاق "فرصنا إنبوكس" خلال الملتقى لأول مرة، وهي أداة جديدة من شأنها تسهيل وصول أصحاب الشركات ومسئولي التوظيف للملفات الشخصية والسير الذاتية للباحثين عن عمل.

وذكر أن موقع "فرصنا" قام بربط بيانات الباحثين عن طريق العمل برقم تسلسلي "بار كود"، ويستطيع ممثلو الشركات عن طريق "فرصنا إنبوكس" مطابقة الاسم وخبرات العمل مع ما يعلنه الباحث عن العمل، وتسكين الباحث عن العمل في الوظيفة المرشح لها، دون الحاجة لاستخدام السير الذاتية الورقية أو أي مستندات ثبوتية.

وأضاف شريف أن موقع "فرصنا" يعد أكبر موقع توظيف في مصر، حيث وفر خدمات التوظيف لأكثر من 25 آلف شركة، و3 ملايين باحث عن العمل، منذ إطلاق الموقع في عام 2015، ما ساهم في تحقيق خطة الحكومة لخفض معدل البطالة من حوالي 13% وقت إطلاق الموقع، إلى 7.8% في الربع الثالث من عام 2019.

ويعتقد شريف أن البطالة في مصر هي التحدي الرئيسي الذي يتطلب حلها تضافر كل الجهود من القطاعين العام والخاص، لذلك تأتي خطوة إقامة ملتقى التوظيف كتتويج للجهود المتواصلة من قبل الموقع والحكومة عبر وزاراتها المختلفة، للحد من البطالة وتوفير فرص عمل كريمة للشباب المصري، بحسب البيان.

وأشار شريف إلى أن موقع "فرصنا" يستهدف تعيين أكثر من نصف مليون مصري بنهاية عام 2020، بعد أن احتل المركز الأول في تصنيف المواقع المعنية بتوفير الوظائف داخل مصر، خصوصًا فئة الفنيين والعمال وخريجي الجامعات.

وأوضح أن الموقع نجح في الربط بين الباحثين عن العمل من جهة والشركات والمصانع التي تبحث عن عمال أو موظفين من جهة أخرى باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتسهيل عملية البحث للطرفين.

وقال مصطفى حسن، المدير العام لموقع فرصنا، إن الموقع نجح في تعيين أكثر من 200 ألف باحث عن عمل خلال السنوات الأربع السابقة، ويتيح الموقع نحو 9 آلاف فرصة عمل جديدة شهريًا.