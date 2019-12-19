لماذا قررت أوبر وقف السائقين الرافضين بشكل متكرر لرحلات "الكريدت"؟

كتب- علاء حجاج:

بدأت شركة أوبر للنقل الذكي تعديل سياستها الخاصة بقبول الرحلات للسائقين، وذلك منذ يوم الاثنين الماضي 16 ديسمبر.

وأرسلت الشركة رسالة عبر البريد الإلكتروني والتطبيق للسائقين تبلغهم فيها، أنها ستوقف حساب السائق الذي يلغي قبول الرحلات المدفوعة بالبطاقات الائتمانية "الكريدت كارد" بشكل متكرر.

وبررت الشركة تعديل سياستها مع السائقين الرافضين للرحلات المدفوعة مقدما "كريدت" لما له من أثر سلبي على التطبيق ومصداقية الشركة، بسبب تكرار إلغاء الرحلات من جانب السائق.

وقالت الشركة، إن إلغاء السائق للرحلة يحولها إلى سائق آخر يكون بعيدا عن موقع العميل، وهو ما يؤثر سلبًا على أرباح الشركاء السائقين.

وذكرت الشركة في رسالتها الموجهة للسائقين: "المشوار الملغي سيؤدي إلى تحقيق ربح أقل في الساعة، وسوف يقوم الشريك السائق الآخر بالقيادة وقطع مسافة أطول لأخذ الطلب".

وطالبت الشركة السائقين بإغلاق وضع الاتصال بالتطبيق في حال لم يكونوا على استعداد لتلقي الرحلات.

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