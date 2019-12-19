أرقام كابيتال يتوقع استمرار تراجع أسعار الفائدة في مصر العام المقبل

كتبت- ياسمين سليم:

توقع بنك استثمار أرقام كابيتال أن تثبت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة في اجتماعها خلال شهر ديسمبر الجاري.

وقال في مذكرة بحثية عن توقعاته للاقتصاد المصري إن عجلة التيسير النقدي ستعود للدوران مرة ثانية خلال العام المقبل.

وبحسب مذكرة أرقام فإن المركزي سيخفض سعر الفائدة العام 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس المقبل.

وكانت 4 بنوك استثمار قد توقعت أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 1.5 و3% خلال عام 2020، على أن يتجه المركزي خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 26 ديسمبر الجاري إلى تثبيت الأسعار.

وبحسب المذكرة البحثية فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 6%، بحلول عام المالي المقبل.

وقال بنك أرقام إن مصر كانت أسرع بلدان الشرق الأوسط نموًا، خلال العام الماضي، متوقعًا مزيدًا من النمو خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية القائمة.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط حققت مصر معدل نمو 5.6% خلال العام المالي الماضي.

وتستهدف وزارة المالية زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2021-2022، ليصل إلى 6.8%، مقابل 6.4% متوقعة خلال العام المالي 2020-2021.

وبحسب المذكرة البحثية فإنه من المتوقع أن يتراجع عجز الموازنة العامة خلال العام المالي المقبل إلى 7.2%.

وتستهدف مصر عجزًا كليًا خلال العام المالي الجاري نسبته 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 8.3% خلال عام 2018-2019.