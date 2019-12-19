إيرادات القلعة ترتفع 16% في أول 9 أشهر من العام الجاري

كتبت- شيماء حفظي:

قالت مجموعة القلعة للاستشارات المالية، في بيان اليوم الخميس، إنها حققت نموا في الإيرادات بنسبة 16% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 11.1 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة، أن التحسن في أداء الإيرادات، جاء مدفوعا بتحسن نتائج أعمال الربع الثالث من العام، وتحقق إيرادات 3.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ونجحت شركة طاقة عربية التابعة للمجموعة، في التوسع بجميع أنشطتها ونمو الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 79% خلال الربع الثالث من عام 2019، بحسب البيان.

وتعافت نتائج مصنع أسمنت التكامل في السودان وتضاعفت إيراداته بمعدل ثلاث مرات تقريبًا خلال الربع الثالث من عام 2019 بعد الاضطرابات التي واجهها خلال الأشهر الأولى من العام، وفقا لبيان الشركة.

ووفقا للبيان، ارتفعت إيرادات مجموعة جذور التابعة للقلعة في قطاع الأغذية بمعدل سنوي 15% بفضل الأداء القوي لشركة مزارع دينا والشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان.

وقالت المجموعة، إنها أحرزت تقدما ملحوظا على صعيد إعادة هيكلة الديون على مستوى القلعة وشركاتها التابعة، مما سيسهم في خفض مصروفات الفوائد خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن الشركة نجحت في الحفاظ على نمو الإيرادات بفضل التوسع القوي بأنشطة شركة طاقة عربية، والتي نجحت في زيادة عدد المنازل التي قامت بربطها بشبكة الغاز الطبيعي وبما يتوافق مع أهداف الإدارة لربط 150 ألف منشأة بنهاية العام الجاري.

وأضاف أن طاقة عربية أحرزت تقدما ملحوظا بخطتها للتوسع بشبكة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، بينما حققت محطة الطاقة الشمسية التي تم إطلاقها خلال العام الجاري أرباحًا تشغيلية قياسية.

وأشار هيكل إلى قطاع الأسمنت، في ضوء تفاؤل الإدارة باستقرار المشهد السياسي في السودان وتحسن أسعار صرف الجنيه السوداني، حيث انعكس مردود تلك المستجدات في نمو الإيرادات والأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لمصنع أسمنت التكامل خلال الربع الثالث من العام الجاري.