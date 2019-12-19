"توفيق" ناعيا وزير قطاع الأعمال الأسبق: مجهوداته انعكست على الشركات

كتبت- شيماء حفظي:

نعى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وجميع العاملين بالوزارة والشركات القابضة التابعة لها، الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام الأسبق، الذي وافته المنية بعد منتصف ليلة أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وبحسب بيان من الوزارة، اليوم الخميس، تقدم توفيق بـ"خالص التعازي لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

وأثنى توفيق، على وزير قطاع الأعمال العام الأسبق، ومجهوداته التي انعكست على مؤشرات أداء الشركات التابعة بعد فترة توليه الوزارة.

وكان الدكتور الشرقاوي قد شغل منصب وزير قطاع الأعمال العام في الفترة من مارس 2016 وحتى يناير 2018، كما شغل منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، ورئيس بنك مصر إيران، وعضو مجلس إدارة البنك المركزى ومجلس إدارة بنك مصر، وعضو مجلس إدارة ومستشار مالي لعدد من الشركات الصناعية والاستثمارية.

وتشيع الجنازة ظهر اليوم الخميس من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، على أن يقام العزاء مساء يوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2019 بعد صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم بالقاهرة.