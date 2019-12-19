وفاة أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال ورئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق

توفي الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام الأسبق، ورئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، مساء أمس الأربعاء.

وتقام صلاة الجنازة ظهر اليوم الخميس بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم، نعى محمد عمران رئيس الهيئة، أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة الأسبق، داعيا الله أن يتغمده برحمته.

وقال عمران: " تزاملت مع الشرقاوي أثناء رئاسة الفقيد للهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة (فبراير 2011- يونيو 2013) حينما كنت أتولى منصب رئيس البورصة المصرية، ثم تركنا العمل سويا في 30 يونيو 2013، لكن التواصل بيننا كان مستمرا على المستوى الشخصي، كما تم التواصل على المستوى المهني عندما تولى حقيبة قطاع الأعمال العام".

وأضاف أن "الشرقاوى تحمل آلام مرضه، ولم يمنعه ذلك من مواصلة مسيرة العطاء، وآخر مرة التقينا سويا عندما قدم إلى مقر الهيئة منذ أسبوعين للمشاركة فى الفيلم التسجيلي عن الهيئة ليساهم بشهادته في مسيرة تشكيل الرقيب الموحد على أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية خلال عشر سنوات".

كما نعى محمد فريد رئيس البورصة المصرية، نيابة عن مجلس إدارة البورصة، وجميع العاملين فيها، بعميق الحزن، أشرف الشرقاوي، متقدما بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، بحسب بيان من البورصة اليوم.

وأعرب رئيس البورصة عن تقديره الكامل "لما قدمه الراحل من إسهامات جليلة وما بذله من جهد مخلص يتسم بأقصى درجات النزاهة خلال المناصب الرفيعة التي تقلدها، كرئيس للهيئة العامة للرقابة المالية، ووزير لقطاع الأعمال العام، مؤكدا أن الراحل أحد القامات الوطنية التي تولت ملف القطاع المالي غير المصرفي في وقت شديد الصعوبة".

وذكر فريد: "تزاملت مع الراحل أشرف الشرقاوي مرتين الأولى وقت عملي نائبا لرئيس البورصة المصرية وكان حينها يشغل منصب رئيسا للهيئة العامة للرقابة، وتشاركنا حينها في اتخاذ قرار استئناف العمل بالبورصة وما استتبعها من متابعة للتأكد من سلامة وصحة الإجراءات المطلوبة، حيث مثلت شجاعته دافعًا قويًا لاستمرار العمل بقطاع سوق المال".

وتابع "والمرة الثانية وقت توليه وزارة قطاع الأعمال العام وحينها كنت عضوا في مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين التابعة للوزارة، وبذل الراحل جهودًا كبيرة لتطوير شركات قطاع الاعمال العام على كافة الأصعدة".

وأضاف رئيس البورصة: "لم نرَ من الراحل أشرف الشرقاوي سوى النزاهة والجد والهمة والإخلاص والتفاني في العمل".