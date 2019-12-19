وزارة البترول تعلن عن اكتشاف حقل جديد لإنتاج النفط والغاز بالصحراء الغربية

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم الخميس، عن تحقيق كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية في منطقة أبو سنان، بعد انتهاء شركة برج العرب للبترول القائمة بالعمليات بالمنطقة من حفر بئر استكشافية ناجحة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم وضع الكشف اليوم على الإنتاج بمعدل 7 آلاف برميل يوميا من الزيت الخام و10 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

وأضافت الوزارة أن تحقيق اكتشافات جديدة بمنطقة الصحراء الغربية يؤكد أن المنطقة لا زالت تتميز باحتمالاتها البترولية والغازية المرتفعة خاصة في الطبقات العميقة مع التقدم الذى تشهده التكنولوجيات الحديثة والتي ساهمت في تحقيق عدة اكتشافات واعدة بالمنطقة.

جاء ذلك في التقرير الذى تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من رئيس شركة برج العرب للبترول التي تقوم بالعمليات في المنطقة نيابة عن هيئة البترول وشركة كويت انرجي مصر، بحسب البيان.