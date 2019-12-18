بنكان يخفضان سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 3% على قروض الأفراد

كتبت- منال المصري:

قرر بنكا كريدي أجريكول مصر والتجاري وفا بنك إيجيبت خفض سعر الفائدة بين 1% إلى 3% على قروض الأفراد.

وجاء قرار البنكين بخفض الفائدة تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية منتصف الشهر الماضي.

وقال عبد الرفيع الهاشمي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في البنك التجاري وفا بنك إيجيبت، إن البنك قرر خفض الفائدة بين 1% إلى 2.5% على قروض الأفراد حسب نوع كل برنامج.

ويطرح البنك عددًا من قروض الأفراد بأسعار فائدة تنافسية مثل القرض الشخصي والقرض الشخصي لفئات محددة مثل أساتذة الجامعة والأطباء.

وبحسب الهاشمي فإن البنك قرر الإبقاء على سعر فائدة الشهادة الإدخارية ذات العائد الثابت دون تغيير.

ويبيع البنك شهادات إدخارية بفائدة متميز حيث يقدم البنك شهادة 3 سنوات بفائدة 10.75% عائد شهري، و11% عائد ربع سنوي، و11.25% عائد يصرف في نهاية المدة ويبدأ الحد الأدنى لربط الشهادة من أول 20 ألف جنيه.

وقال مصدر مسؤول في بنك كريدي أجريكول مصر إن البنك قرر خفض الفائدة على قروض الأفراد بين 1% إلى 3% حسب نوع كل قرض والدرجة الإئتمانية للعميل تماشيًا مع الأسعار بالسوق وقرار البنك المركزي بخفض الفائدة.

وأبقى البنك على سعر الفائدة لشهادات الإدخار دون تغيير طبقا للأسعار التنافسية في السوق، وفقًا لولي الدين لطفي، نائب العضو المنتدب في بنك كريدي أجريكول مصر.

وأضاف لمصراوي أن كريدي أجريكول يبيع شهادة ادخارية مدتها 3 سنوات بعائد ثابت يبدأ من 12.5% يصرف شهريًا، و13% يصرف ربع سنويًا، و13.25% يصرف نصف سنويًا، و11.5% يصرف نهاية المدوة ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من ألف جنيه.