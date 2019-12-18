توفيق: اكتمال خدمات جسر التجارة "العين السخنة – مومباسا" منتصف 2020

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن خدمات أول جسور التجارة الخارجية التي تستهدف الوزارة إنشاؤها، ستكتمل في منتصف العام المقبل 2020 بين العين السخنة ومومباسا في كينيا.

وأوضح الوزير خلال كلمته في افتتاح المنتدى الاقتصادي الثاني المصري الإيطالي تحت عنوان "الاستثمار في التجارة"، اليوم الأربعاء، أن الجسر الأول من السخنة إلى مومباسا يستهدف دول شرق أفريقيا على أن يتم لاحقا إطلاق جسور تجارية إلى شمال وغرب إفريقيا وكذلك إلى أوروبا،

وتسعى الوزارة من خلال شركاتها التابعة لتوفير خدمات النقل واللوجستيات لتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة إلى جانب كبرى الشركات على تصدير منتجاتها لأكبر عدد من الدول، بحسب الوزير.

وأضاف الوزير أن المبادرة التي أطلقتها الوزارة لدعم وتشجيع التجارة البينية بين مصر وشرق إفريقيا من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لها قد انطلقت أولى رحلاتها البحرية في أكتوبر 2019.

ومن المقرر أن تستكمل باقي خدمات الجسر من النقل البري للبضائع والتجميع والتخليص الجمركي وإدارة المخازن والمراكز اللوجستية والتأمين في منتصف عام 2020.

كما تستهدف الوزارة تأسيس شركة للوساطة والتسويق للمنتجات المصرية بالتعاون مع بنوك حكومية وأغلبية من القطاع الخاص.

وأكد الوزير اهتمام الحكومة بزيادة التجارة الخارجية مع إيطاليا الشريك التجاري الهام في أوروبا، حيث أبدى استعداده للتفاوض مع الجانب الإيطالي فيما يخص النقل البحري للبضائع لإحياء الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا.