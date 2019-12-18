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كيف تطور الدين المحلي لمصر في سنوات الإصلاح الاقتصادي؟ (جراف تفاعلي)

03:18 م الأربعاء 18 ديسمبر 2019
كيف تطور الدين المحلي لمصر في سنوات الإصلاح الاقتصادي؟ (جراف تفاعلي)

عملات نقدية

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع قيمة الدين العام المحلي خلال العام المالي الماضي بقيمة 592.5 مليون جنيه، بنسبة 16% مقارنة بنهاية العام المالي 2017-2018.

وبحسب التقرير الشهري للبنك عن نوفمبر، الصادر أمس الثلاثاء، وصل رصيد الدين العام المحلي إلى نحو 4.3 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مرتفعا بحوالي 1.7 تريليون جنيه في آخر 3 سنوات بنسبة 63.7%، وهي الفترة التي شهدت تنفيذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

ورغم زيادة الدين العام المحلي كقيمة خلال سنوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أنه تراجع كنسبة من الناتج المحلي من 96.7% بنهاية يونيو 2016 إلى 80.6% بنهاية يونيو 2019، وهو ما ركزت عليه الحكومة ضمن ملف إصلاح وإعادة هيكلة الدين، حيث عملت خلال السنوات الأخيرة على خفضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويرصد مصراوي من خلال الجراف التفاعلي التالي تطور رصيد الدين العام المحلي خلال السنوات الأخيرة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

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البنك المركزي الإصلاح الاقتصادي العام المالي الماضي

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