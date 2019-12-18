بالم هيلز تعتزم المشاركة بمبادرة المركزي للتمويل العقاري قريبا

كتبت- منال المصري:

قال محمد فهمي الرئيس التنفيذي للعميات في شركة بالم هيلز، إن الشركة تعتزم المشاركة في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لشريحة متوسطي الدخل بما تمتلكه من وحدات سكنية تتماشى مع المبادرة.

وأشار فهمي، في تصريحات لـ"مصراوي" على هامش توقيع عقد تمويلي مع البنك التجاري الدولي بقيمة 1.1 مليار جنيه اليوم الأربعاء، إلى أن الشركة تترقب صدور ضوابط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لتحديد وتوفير عدد الوحدات السكنية المتوافقة مع المبادرة لتوفيرها.

وكان البنك المركزي، أعلن خلال الشهر الجاري عن مبادرة لتمويل القطاع العقاري بشريحة 50 مليار جنيه مبدئيا لشريحة متوسطي الدخل بفائدة 10% متناقصة بشرط لا تزيد سعر الوحدة عن 2.25 مليون جنيه ومساحة الوحدة السكنية تبلغ 150 مترا كحد أقصى على فترة سداد تصل إلى 20 عاما.

وأكد فهمي أن تراجع نسبة الفائدة بالبنوك تساهم في سرعة الشركة من تفعيل القروض بالبنوك وتقليل تكلفة المشروعات مما ينعكس على زيادة المبيعات.