نصار: حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا 7.2 مليار دولار في 2018

شارك وزير الصناعة والتجارة عمرو نصار، في افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي الثاني، بالقاهرة، والذي نظمته وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء.

وقال نصار، خلال فعاليات المنتدى، إن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات غير مسبوقة على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية ترتكز على التنسيق الكامل وتوافق الرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والتحديات المشتركة.

وتابع نصار، أن إيطاليا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر ليس فقط على مستوى الاتحاد الأوروبي بل على المستوى العالمي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2018 نحو 7.2 مليار دولار.

وقال وزير الصناعة، إن أساس الشراكة بين مصر وإيطاليا يرتكز على قيام رجال الأعمال بالبلدين بدور فاعل في تطوير العلاقات الإقتصادية الثنائية، من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما.

وأضاف أن مصر وإيطاليا وقعتا مؤخرا العديد من الاتفاقيات الثنائية لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات متميزة.

وأشار نصار إلي أن المنتدى يمثل فرصة حقيقية لاستشراف أفاق أوسع للتعاون الإقتصادي بين مصر وإيطاليا.

ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون المصري الايطالي المشترك في أسواق الدول الأفريقية خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولتين سواء في المجال الصناعي أو التجاري.

وذكر أن ورشة عمل صنع في أفريقيا التي نظمتها الوزارة خلال نوفمبر الماضىي وضعت رؤية واضحة للفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الصناعي، وهو ما يمثل فرصة هامة لكافة الشركاء التجاريين للتواجد في السوق الأفريقي عبر مصر باعتبارها البوابة الرئيسية لهذا السوق الواعد .

وحضر افتتاح المنتدى على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وهشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، وممثلي الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية، وسفير إيطاليا بالقاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال بالبلدين المهتمين بالسوقين المصرى والإيطالي