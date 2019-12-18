أوبر: وقف السائقين الرافضين لاستقبال الرحلات المدفوعة بـ "الكريدت كارد"

كتب- علاء حجاج:

بدأت شركة أوبر للنقل الذكي للأفراد بتعديل سياستها الخاصة بقبول الرحلات للسائقين، وذلك منذ يوم الاثنين الماضي 16 ديسمبر.

وأرسلت الشركة رسالة عبر البريد الإلكتروني والتطبيق للسائقين تبلغهم فيها، أنها ستوقف حساب السائق الذي يلغي قبول الرحلات المدفوعة بالبطاقات الائتمانية "الكريدت كارد" بشكل متكرر.

وجاء نص الرسالة كالآتي: "أن الإلغاء العمدي المتكرر لطلبات المشاوير المدفوعة بالبطاقة الائتمانية قد يؤدي إلى إيقافك من استقبال الرحلات".

وبررت الشركة سبب هذا التعديل بأن الإلغاء العمدي المتكرر له أثر سلبي على التطبيق والمصداقية، كذلك "فإنه في حال تم إلغاء المشوار من جانب السائق يتم تحويل المشوار إلى سائق آخر بعيدًا عن موقع الطلب ما يؤثر سلبًا على أرباح الشركاء السائقين" بحسب الشركة.

وقالت الشركة في رسالتها الموجهة للسائقين : "المشوار الملغي سيؤدي إلى تحقيق ربح أقل في الساعة، وسوف يقوم الشريك السائق الأخر بالقيادة وقطع مسافة أطول لأخذ الطلب".

وطالبت الشركة السائقين بإغلاق وضع الاتصال بالتطبيق في حال لم يكونوا على استعداد لتلقي الرحلات.