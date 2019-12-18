بالم هيلز تعلن تفاصيل استخدام قرض 1.1 مليار جنيه من التجاري الدولي

أعلنت شركة بلم هيلز للتعمير، اليوم الأربعاء، تفاصيل استخدام قرض بقيمة 1.1 مليار جنيه من التجاري الدولي، بعد توقيعه اليوم.

وقالت الشركة في بيان، إن القرض سيتم استخدامه لإعادة تمويل قرض مشترك متوسط الأجل قائم مع البنك العربي الأفريقي الدولي وبنوك أخرى.

وأضافت "ينقسم التسهيل الجديد إلى شريحتين: "أ" و "ب" حيث تبلغ مدة الاستحقاق خمس وأربع سنوات على التوالي، مع فترة سماح خمسة أشهر.

وأوضحت الشركة أنه سيتم توجيه الشريحة "أ" لإعادة تمويل القروض القائمة على مشروعي "جولف فيوز" و "امتداد الجولف" بقيمة 828 مليون جنيه، بالإضافة إلى 100 مليون جنيه سيتم تخصيصها لمشروعات أخرى.

وسيتم تخصيص الشريحة "ب" في إعادة تمويل القرض القائم علي مشروع بالم هيلز القطاميه بقيمة 171 مليون جنيه، بحسب البيان.

وقال يس منصور رئيس مجلس الإدارة ورئيس المجموعة التنفيذي :"نحن سعداء بإبرام هذا الاتفاق الذي

سوف يدعم الموقف المالي للشركة من خلال تحسين شروط الائتمان، مع تعزيز علاقاتنا بالبنك التجاري الدولي، البنك الرائد في مصر".

"تتماشى تلك الخطوة الهامة مع توجهنا الاستراتيجي صوب تعزيز الرافعة المالية، وخفض التكاليف التمويلية وتحسين التدفقات النقدية للشركة" بحسب منصور.