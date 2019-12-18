"A15" تعلن عن ضخ استثمارت بملايين الجنيهات في شركة "R2S" للشحن

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة "A15" العاملة في مجال الاستثمار بقطاع التكنولوجيا، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها ضخت استثمارات تقدر بملايين الجنيهات في شركة "R2S" للشحن واللوجستيات العاملة بمجال التجارة الإلكترونية، وهو ما يتيح المزيد من النمو وتوسع مجال التجارة الإلكترونية في مصر.

وبحسب البيان، تدعم منصة "R2S" عددا من منصات التجارة الإلكترونية عبر خدمات لوجستية متكاملة ومنها الشحن، واستلام وتسليم الطرود، ونقاط الاستلام، وحلول تحصيل المدفوعات، وإدارة الاسترجاع والاستبدال، وإدارة المخازن، والاستيفاء، إلى جانب خدمات الشحن الدولي للتجار والشركات الناشئة المصرية.

وقالت شركة "A15"، إن نموذج الأعمال الذي تبنته "R2S"، سمح بالتوسع في الرقعة الجغرافية لخدماتها لتغطي كافة أنحاء الجمهورية عبر 11 مركز شحن، إلى جانب المزيد من المراكز التي ستفتتح قريباً.

كما شهد نمو حجم تعاملات ودخل "R2S" السنوي زيادة بنسبة 125% و150% على التوالي، وفقا للبيان.

وأضافت شركة "A15"، أن شركة "R2S" أطلقت مؤخرا منصة "R2S Plus"، والتي تقوم بربط شبكة من المتاجرالموجودة بمواقع التجارة الإلكترونية، حيث تمنح الشركة لعملائها مزيدا من التحكم في تجربة الشحن والتوصيل عبر تمكينهم من اختيار أقرب موقع استلام ، وأفضل توقيت، وطريقة الدفع، بنسبة نجاح نحو 93% في تسليم الشحنات الاستثنائية.

وذكرت أن ارتفاع نسبة نجاح تسليم الشحنات شجع المستخدمين إلى عمل المزيد من الطلبات مرة أخرى بنسبة 75% من مجمل المستخدمين، مشيرة إلى أن "R2S" تهدف إلى التوسع في شبكة متاجرها لتصل إلى 600 متجرا في مختلف أنحاء الجمهورية قبل نوفمبر 2020.

وتمثل مصر ودول الخليج العربي نسبة 80% من حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحقق هذه السوق نموا في المبيعات بنسبة 30% سنويا، ونسبة نمو 10% للطرود التي يتم شحنها، وهو ضعف حجم النمو في بقية دول المنطقة، وفقا للبيان.

وقالت الشركة إن مصر أصبحت واحدة من أسرع الأسواق نموا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لأحدث تقرير حول التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي أصدرته كل من "جوجل"، و"Bain & Company".