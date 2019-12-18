"التجاري الدولي" يعتزم المشاركة بمبادرات المركزي للتمويل العقاري والصناعي

كتبت- منال المصري:

قالت سهى أبو ذكري رئيس قطاع الاتصالات المؤسسي في البنك التجاري الدولي، إن البنك يعتزم المشاركة في مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري والصناعي.

وأضافت سهى ردا على سؤال لمصراوي، على هامش مؤتمر توقيع اتفاقية تمويلية بقيمة 1.1 مليار جنيه لشركة بالم هيلز، اليوم الأربعاء، أن البنك سيعلن عن مشاركته ومستهدفاته عقب إصدار الضوابط التنفيذية للمبادرات من المركزي.

وكان البنك المركزي، أعلن خلال الشهر الجاري عن مبادرة لتمويل القطاع الصناعي الخاص بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة متناقصة 10% سنويا للمصانع التي تتراوح مبيعاتها سنويا بين 50 مليون جنيه ومليار حنيه.

كما أعلن المركزي عن مبادرة أخرى بقيمة 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة متناقصة 10% سنويا، بأجل سداد يصل إلى 20 عاما.

وذكرت سهى أبو ذكري، اليوم، أن البنك التجاري الدولي يستهدف التركيز على تمويل عملاء الإسكان متوسطي الدخل بمحافظات الوجهين القبلي والبحري.

وتجاوز عدد عملاء البنك التجاري الدولي 800 عميل في محفظة الائتمان الكبرى، بحسب سهى أبو ذكري.