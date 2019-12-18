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سهى أبو ذكري: 10 مليارات جنيه محفظة التمويل العقاري بالتجاري الدولي

11:34 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2019
سهى أبو ذكري: 10 مليارات جنيه محفظة التمويل العقاري بالتجاري الدولي

سهى أبو ذكري

كتبت - منال المصري:

قالت سهى أبو ذكري رئيس قطاع اتصالات المؤسسي في البنك التجاري الدولي CIB إن محفظة التمويل العقاري بالبنك تتجاوز 10 مليارات جنيه حتى الآن.

جاء ذلك خلال احتفالية البنك بتوقيع عقد قرض بقيمة 1.1 مليار جنيه مع شركة بالم هيلز للتعمير، اليوم الأربعاء.

وأشارت إلى أن قطاع التمويل العقاري يستحوذ على نسبة 15% من إجمالي محفظة قروض البنك، ومن المستهدف نمو تمويل هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن البنك يركز على تمويل هذا القطاع والمشاركة في تمويل هذا النشاط طبقا لدراسة الجدوى.

وقال عمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، لمصراوي، إن الحصة السوقية لمصرفه من تمويلات التطوير العقاري تبلغ 22%.

وأضاف الجنايني "لدينا اهتمام كبير بالسوق العقاري، ونستحوذ على حصة مؤثرة من التمويل الموجه للقطاع، ونتوقع نمو هذه النسبة بمعدل 15% خلال العام المقبل".

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