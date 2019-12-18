أسعار النفط تنخفض بعد نمو مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد النمو المفاجئ في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن التوقعات بطلب أقوى في العام المقبل حالت دون هبوط أكبر للأسعار، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 33 سنتا أو 0.5% إلى 65.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 0515 بتوقيت جرينتش. وكان الخام العالمي كسب 1.2% ليبلغ 66.10 دولار للبرميل، أمس الثلاثاء.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا ما يعادل 0.71% إلى 60.51 دولار للبرميل، وفقا للوكالة

وجاءت مكاسب الجلسة السابقة، بعد أن خفف الإعلان عن اتفاق "المرحلة واحد" التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي الضغط على الخامات القياسية.

وقبل الاتفاق، تضررت أسواق النفط من مخاوف بشأن تأثير الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين يستهلكان النفط في العالم.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 4.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر الجاري إلى 452 مليون مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط 1.3 مليون برميل.