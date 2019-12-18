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التجاري الدولي يوقع قرضًا بقيمة 1.1 مليار جنيه لشركة بالم هيلز

11:27 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2019
التجاري الدولي يوقع قرضًا بقيمة 1.1 مليار جنيه لشركة بالم هيلز

جانب من التوقيع

كتبت- منال المصري :

وقع البنك التجاري الدولي CIB اليوم الأربعاء، عقدًا تمويليًا لضخ 1.1 مليار جنيه لشركة بالم هيلز للتعمير لتمويل توسعات بالشركة.

ووقع العقد عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي في بنك CIB ومحمد فهمي الرئيس التنفيذي للعمليات وعضو مجلس إدارة شركة بالم هيلز.

وقال عمرو الجنايني إن القرض يهدف إلى مساعدة الشركة على تطوير عملياتها وهو قرض متوسط الأجل بين 4 إلى 5 سنوات.

وتطور بالم هيلز نحو 18 مشروعا عقاريا من بينها مشروعات في القطامية والسادس من أكتوبر والساحل الشمالي.

البنك التجاري الدولي cib قروض شركة بالم هيلز

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