التنظيم والإدارة يستعد لبدء تحديث الملف الوظيفي إلكترونيا بالإسماعيلية

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه يستعد للبدء في تنفيذ المشروع القومي بمحافظة الإسماعلية لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا والذي ينفذه الجهاز، ضمن الدور المنوط بالجهاز في تقديم الدعم الفني لكافة أجهزة الدولة.

وقام الجهاز بإعلام عدد من المسئولين به إلى المحافظة للمشاركة في الاجتماع الذي عقده الديوان العام بحضور مدير عام التدريب ومسئول الموارد البشرية بالديوان،و مدير مديرية التنظيم والإدارة، ومسئولي الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات بمديريات الخدمات بالمحافظة.

وعرض وفد الجهاز لأهمية مشروع تحديث الملف الوظيفي خلال الإجتماع، و يهدف إلي الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع.

كما يهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، وترشيد الإنفاق الحكومي ، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الاليكتروني والتأمينات الاجتماعية.

كما عرض الوفد لآلية العمل، والتي تتعلق بإدخال بيانات العاملين بالمديريات مع إرفاق المستندات المطلوبة للتحديث، إلى جانب تدقيقها من جانب الجهاز، وذلك تمهيدا لنزول فرق العمل ميدانيا.

وانتهى الجهاز من تنفيذ المرحلة الأولي من المشروع وهي تحديث بيانات العاملين في دواووين الوزارات، ويقوم حاليا بتنفيذ المرحلة الثانية والتي تضم عدد من الجهات التابعة للوزارات والأجهزة العامة والهيئات والجامعات، بحسب بيان الجهاز.

ومن المقرر أن يبدأ لاحقا العمل في المرحلة الثالثة في المحافظات.

كما قام الجهاز بتنظيم عدة ورش عمل لتدريب مسئولي تحديث بيانات الموظفين بوحدات الموارد البشرية بدواوين الوزارات، وتم تسليم ممثل كل وزارة حاسب آلي محمول laptop وماسح ضوئي scanner و"APN "Access point name ، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت.

وبحسب البيان، يقوم الجهاز لاحقا بتسليم الجهات التي تم إنتهاء تحديث بيانات موظفيها.

كما انتهى الجهاز أيضا من تسليم نسخة إلكترونية كاملة من بيانات الموظفين في دواوين عموم الوزارات إلي الوزراء، وذلك عقب الاننتهاء المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا.