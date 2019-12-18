مسؤول بـ "مبادلة للبترول": توجيهات سياسية إماراتية بالاستثمار في مصر

كتب- مصطفى عيد:

قال الشيخ منصور آل حامد، الرئيس التنفيذي للتطوير بشركة مبادلة الإماراتية للبترول، إن هناك توجيها مباشرا من القيادة السياسية بالإمارات بالاستثمار في مصر، والتعرف على الفرص المتاحة ليس فقط في قطاع البترول والغاز والاستكشافات، ولكن في كافة المجالات خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة والبناء والتشييد.

جاء ذلك خلال لقاء سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بوفد من شركة مبادلة للبترول، برئاسة الشيخ منصور آل حامد، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وبحث الاجتماع، زيادة استثمارات الشركة في مصر والتي تركز حاليا على شراكة مع شركة إيني الإيطالية باستثمارات في منطقة امتياز شروق البحرية التي يقع فيها حقل ظهر بالبحر المتوسط، وذلك من خلال دخول الشركة في قطاعات جديدة، وفقا للبيان.

وكانت شركة مبادلة وقعت عقدا في يونيو 2018 مع شركتي إيني الإيطالية، والقابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، حيث اشترت الشركة الإماراتية 10% من امتياز شروق بالبحر المتوسط والذي يضم حقل غاز ظُهر العملاق المكتشف في السنوات الأخيرة، وذلك في صفقة تقدر قيمتها بنحو 934 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة توقيع بقيمة 94 مليون دولار.

وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلنت مبادلة للبترول، أنها اشترت 20% في امتياز نور البحري بشمال سيناء من شركة إيني، التي كانت تملك قبل الصفقة، من خلال وحدة تابعة لها، 85% في الامتياز، وتديره بالاشتراك مع ثروة للبترول البالغة حصتها 15%.

وبحسب بيان اليوم، أشاد الرئيس التنفيذى للتطوير بشركة مبادلة للبترول، خلال لقائه بوزيرة الاستثمار، بمناخ الاستثمار في مصر، والحوافز والتسهيلات التي يتم تقديمها للمستثمرين.

وأشارت الوزيرة، إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات بمصر، مشيدة بقصص النجاح التي تحققها الشركات الاماراتية فى مصر، مؤكدة حرصها على زيادة الاستثمارات الإماراتية.

ووصلت الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 7.2 مليار دولار، من خلال 1165 شركة في مجالات مختلفة منها العقارات، والسياحة، والترفيه، والبترول، والطاقة، والأغذية، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، وفقا للوزيرة.

ومبادلة للبترول هي إحدى شركات مجموعة مبادلة للاستثمار التي تمتلكها حكومة أبوظبي، عبر صندوق الثروة السيادي، وتعمل الشركة في العديد من القطاعات التي تضمن الاستثمارات المالية، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمعادن والتعدين، والعقارات، والبنية الأساسية، والتكرير، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة.

وبلغت قيمة أصول المجموعة نحو 299 مليار دولار، ولديها العديد من الشركات التابعة التي تتوزع في أكثر من 50 دولة، وفقا لمنصور آل حامد.

وعقب اللقاء، اصطحبت الوزيرة، وفد الشركة لزيارة مركز خدمات المستثمرين، والذي يضم ممثلين عن 66 جهة، يصدرون كافة التراخيص بشكل مُميكن، في خطوتين وفي يوم واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين، كما تم عرض خريطة مصر الاستثمارية، التي تضم 3000 فرصة استثمارية.

وأشاد أعضاء وفد الشركة، بالخدمات التي يقدمها مركز خدمات المستثمرين، وإجراءات التأسيس السريعة والميسرة، والتي تساهم في التسهيل على المستثمرين، وأكدوا أنهم يعملون على تنويع استثمارتهم في مصر، في ظل الإنجازات الاقتصادية التي تحققها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب البيان.