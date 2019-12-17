"إيجاس" تحصل على موافقات التنقيب عن الغاز والبترول في 8 مناطق بالبحر المتوسط

كتب- أحمد السيد:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن الشركة حصلت على الموافقات الأمنية لطرح 8 مناطق ضمن مزايدة للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في منطقة غرب البحر المتوسط.

وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن الشركة أرسلت البيانات الخاصة بالمناطق التي حصلت على موافقات بها، لوزارة البترول والثروة المعدنية، لتحديد عدد المناطق النهائي المزمع طرحها، بالإضافة إلى تحديد الموعد النهائي لعملية الطرح.

"من المتوقع طرح تلك المزايدة خلال النصف الأول من العام المقبل 2020، ولكن الموعد المحدد ستحدده الوزارة"، كما يقول.

وكانت وزارة البترول انتهت خلال العام الماضي، من المرحلة الثانية لمشروع المسح السيزمي لمنطقة غرب البحر المتوسط، استعدادا لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز بهذه المنطقة، كما أطلقت في عام 2018 العمل في تنفيذ مشروع المسح السيزمي بمنطقة خليج السويس مع شركة شلمبرجير.

ووقعت «إيجاس» عقدا مع شركة بى.جى.إس النرويجية لتنفيذ أكبر مشروع للبحث السيزمى في البحر المتوسط في يونيو 2015، والشركة النرويجية من كبرى الشركات في مجال المسح السيزمى، ونفذت أعمال مسح في قبرص واليونان ولبنان نتج عنها عدد من اكتشافات الغاز الكبرى.

وأعدت "إيجاس" مسبقا، خطة تتضمن طرح مزايدات للتنقيب عن الغاز الطبيعي والغاز الصخري سنويا، خاصة في البحر المتوسط التي تعتبرها الشركة منطقة واعدة في مجال استخراج الغاز الطبيعي لمصر.

‏‪وبحسب تقرير الشركة عن العام المالي الماضي، فإن «إيجاس» تسعى لحفر 15 بئرا استكشافية بدلتا النيل والبحر المتوسط خلال العام المالي الحالي بتكلفة تقديرية 422 مليون دولار، بالإضافة إلى وضع 12 مشروعا تنمويا على خريطة الإنتاج بإجمالي أولي 2.046 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، وبمتوسط إنتاج مضاف بنحو 1.464 مليار قدم مكعب يوميا، بتكلفة استثمارية تصل إلى 7.108 مليار دولار.

وتعتزم الشركة ربط نحو 43 بئراً تنموية على خريطة الإنتاج، بمعدلات أولية 399 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وبمتوسط إنتاج مضاف يصل إلى 262 مليون قدم مكعب يوميا، على أن يصل متوسط الإنتاج المضاف من المشروعات الجديدة والآبار التنموية إلى حوالي 1.726 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال العام المالي الحالي.

وكان إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2017-2018، ارتفع ليصل لنحو 2.51 تريليون قدم مكعب، بمتوسط يومي نحو 6.878 مليار قدم، لا تشمل 25 مليون قدم من الشركات غير المتصلة بالشبكة القومية للغاز.