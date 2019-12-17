6.7 مليار دولار.. كيف توزعت تحويلات المصريين بالخارج في 3 شهور؟ (جراف تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بقيمة 803.6 مليون دولار، بنسبة زيادة 13.6%، مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من عام 2018-2019.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 6.7 مليار دولار مقابل نحو 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيان من البنك المركزي.

ويرصد مصراوي من الجراف التفاعلي التالي نصيب كل شهر من الشهور الثلاثة بالربع الأول من العام (يوليو، وأغسطس، وسبتمبر) من تحويلات المصريين بالخارج، وفقًا لبيانات البنك المركزي.