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المركزي: 14% نموا في تحويلات المصريين بالخارج بالربع الأول من 2019-2020

03:04 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
المركزي: 14% نموا في تحويلات المصريين بالخارج بالربع الأول من 2019-2020

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج في الربع الأول

كتب- مصطفى عيد:

قال البنك المركزي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفع بقيمة 803.6 مليون دولار، بنسبة زيادة 13.6% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من عام 2018-2019.

وأضاف البنك أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 6.7 مليار دولار مقابل نحو 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي ذلك بعد أن ارتفاع إجمالى تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر بمعدل شهرى 33.2% بما يعادل 581.2 مليون دولار، لتسجل نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي.

كما سجل إجمالي التحويلات في سبتمبر ارتفاعا بمعدل سنوي بلغ 32.8% بقيمة 576.5 مليون دولار، مقارنة بشهر سبتمبر 2018.

وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج انخفضت إلى 25.2 مليار دولار في العام المالي الماضي مقابل نحو 26.4 مليار جنيه خلال عام 2017-2018، بنسبة تراجع 4.7%، وفقا لبيان سابق للمركزي عن ميزان المدفوعات.

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