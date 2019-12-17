مصر توقع منحة مشروع الصندوق الاستئماني لبناء قدرات الإحصاء

كتب- مصطفى عيد:

وقعت مصر والبنك الدولي اليوم الثلاثاء، منحة مشروع الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية لدعم إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصائيات بقيمة 2.5 مليون جنيه، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وقالت الوزارة، إن المنحة من الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية، ويديرها البنك الدولى بصفته مدير المنح المقدمة من مختلف المانحين، ويهدف المشروع إلى دعم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات.

ويتكون المشروع من إجراء تقييمات إحصائية للقطاعات؛ بما في ذلك التقييم الأولي لما لا يقل عن خمس قطاعات هامة ورصد أهداف التنمية المستدامة، وسيعمل فريق إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات مع خبراء القطاع لإجراء هذه التقييمات، بحسب البيان.

كما يتضمن المشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات والدعم المتعلق بنشر مواد الاتصال، وتنفيذ إجراءات بناء القدرات الخاصة بفريق إعداد الاسترتيجة الوطنية لتطوير الاحصاءات والتقييم الإحصائي القطاعي من جانب الخبراء.

وأشارت الوزيرة سحر نصر، إلى التعاون المُثمر مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث اشتركت الوزارة والجهاز سويا في تنفيذ التكليف الرئاسي بإعداد مسح شامل لمعرفة "ماذا يحدث بعد تأسيس الشركات؟".

وأضافت أنه بناء على نتائج هذا المسح تم تعديل ثلاث مواد في قانون الاستثمار، فبعد المسح الميداني للشركات المُؤسسة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والذي نفذه الجهاز وضم 21085 شركة، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنشاء منظومة متكاملة لقياس ومتابعة الفرص والتحديات للشركات المؤسسة حديثا، ومواصلة الهيئة الاجراءات الاصلاحية والتشريعية والمؤسسية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار.

وأشادت الوزيرة بدور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كجهاز إحصائي رائد دوليا ويسهم بتميز في جهود التنمية، ويعمل على إنتاج إحصاءات هادفة موثوقة تلبي احتياجات أجهزة الدولة ومجتمع الأعمال والجامعات ومراكز البحوث والباحثين والعامة والمنظمات الدولية.

ويهدف الجهاز، إلى تنمية قدرات العاملين لإنتاج بيانات وفقاً للمعايير الدولية وفي توقيت مناسب يلبي احتياجات المستخدمين مع رفع الوعي الإحصائي للمجتمع، بحسب الوزيرة.