التنمية الصناعية تفتتح فرعا جديدا بجاردن سيتي لخدمة المستثمرين

كتبت- شيماء حفظي:

افتتح مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، اليوم الثلاثاء، فرعا جديدا بجاردن سيتي لخدمة المستثمرين، ومنها رخصة التشغيل والسجل الصناعي للمنشآت الصناعية "خارج" المناطق الصناعية المعتمدة، الواقعة بالنطاق الجغرافي الخاص بمحافظتي القاهرة الكبرى والقليوبية .

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه في إطار استراتيجية اللامركزية التي تنتهجها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتيسير وإنهاء الإجراءات للمستثمر الصناعي واصلت الهيئة افتتاح فروعها الجديدة بالقاهرة الكبرى والحافظات.

وأشار غازي، إلى أنه تم افتتاح 4 فروع إقليمية جديدة للهيئة خلال العام الجاري في كل من محافظة البحر الأحمر بالغردقة، ومقر اتحاد الصناعات المصرية ومجمع خدمات الاستثمار بالسادس من أكتوبر وجاردن سيتي.

ووصل إجمالي عدد فروع ومكاتب الهيئة الإقليمية على مستوى الجمهورية إلى 26 فرعا، ومن المقرر افتتاح ثلاثة فروع جديدة سيتم افتتاحها في كل من بني سويف والوادي الجديد وشرم الشيخ خلال الفترة القريبة المقبلة، بحسب غازي.