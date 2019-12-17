أسعار النفط ترتفع في ظل آمال الاتفاق التجاري الأمريكي الصيني

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل آمال المستثمرين بتعزيز استمرار العمل على الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة الطلب على النفط في أكبر اقتصادات العالم، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.2% إلى 65.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0737 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات أو 0.2 % إلي 60.30 دولار للبرميل.

وستخفض واشنطن جزءا من الرسوم الجمركية على الواردات من الصين مقابل مشتريات صينية لمنتجات زراعية ومصنعة ومنتجات طاقة تزيد بنحو 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين، وذلك بموجب اتفاق تجاري جزئي أُعلن عنه الأسبوع الماضي.

وقال لاري كودلو المستشار الكبير لدى البيت الأبيض، أمس الاثنين، إن ما يطلق عليه "المرحلة واحد" من الاتفاق التجاري "استكملت كليا".

وأضاف كودلو، أن صادرات الولايات المتحدة للصين ستتضاغف بموجب الاتفاق.

وقال عدد من المسؤولين الصينيين لرويترز، إن صياغة الاتفاق تظل مسألة حرجة وتتطلب دقة لضمان ألا تقود التعبيرات المستخدمة في النص إلى تصعيد التوترات من جديد وتعميق الخلافات، ولم يُوقع الاتفاق بعد.

وعدلت جيه.بي مورجان وجولدمان ساكس التوقعات لسعر النفط في العام المقبل صعودا مع تضافر اتفاق تقوده أوبك لخفض أكبر للإمدادات مع تحسن آفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وفقا للوكالة.