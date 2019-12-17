ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الثلاثاء 17-12- 2019

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي 4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثا، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و24 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 6 جنيهات، ليتراوح بين 50 و60 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 40 و50 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بي 30 و150 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر السيط والكالمياري ليتراوح بين 100 جنيه و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.