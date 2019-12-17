كاملة المرافق.. الاستثمار تطرح 225 مشروعا بالمنطقة الاستثمارية بالصف

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنشاء وطرح المنطقة الاستثمارية بمدينة الصف وبها 225 مشروعا منقسمة ما بين 204 وحدات حرفية و21 معرضًا، جميعها كامل التشطيب والمرافق، كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات وإنترنت.

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الثلاثاء، تتراوح مساحات المشروعات بين 30 و300 متر مربع للورشة الواحدة، على أن تُصدر لها كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

وقالت الوزارة إنها تستهدف جذب استثمارات في كافة المجالات الحرفية والتجارية للعمل في المنطقة الاستثمارية الجديدة.

وأضافت أنه سيتم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية بمدينة الصف، بمركز خدمات المستثمرين بمقر هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بمدينة نصر، بداية من اليوم الثلاثاء، وحتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري، على أن يكون آخر موعد لتلقي العروض يوم الأربعاء 15 يناير 2020.

وذكرت الوزارة أنه سيتم تقديم طلبات حجز الوحدات بالمنطقة الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني www.investinegypt.gov.eg أو من خلال مركز خدمات المستثمرين بمقر هيئة الاستثمار بمدينة نصر، على أن يتضمن طلب التقديم نوع النشاط الذي سيتم إقامته، والمستندات والأوراق المنصوص عليها بكراسة الشروط، للتقديم إلكترونيًا أو تُسلم باليد من خلال المقر.

وأشارت إلى أنه يمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة، على أن تتم المفاضلة طبقا للنقاط التنافسية والمُحددة بكراسة الشروط، وسيتم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، وسيتم إصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من هيئة الاستثمار بإجراءات مُيسرة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لأصحاب المشروعات الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.

وسيقوم مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالتعامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات، كما سيلتزم بتذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات، ولا يجوز لأي جهة إدارية اتخاذ أي إجراء داخل المناطق الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها، إلا بعد الرجوع لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة.

وتتضمن المنطقة الاستثمارية الجديدة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين، وهي: مراكز تدريب، ومعارض، وقاعة مؤتمرات، ومركز حضري للمرأة، ومرسى نيلي، ودور عبادة، ومطاعم واستراحات، وفقا للبيان.

وكانت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سلمت الدفعة الأولى من طلبات التخصيص لعدد 30 وحدة صناعية داخل المنطقة الاستثمارية بميت غمر، بحضور محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة.

ومثلت الوحدات الـ 30 نحو 33% من الوحدات التي طرحتها الوزارة والهيئة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبالغ عددها 107 وحدات صناعية بمساحات مختلفة كاملة التشطيب بالمرافق، كهرباء ومياه وصرف صحي، تتراوح مساحتها ما بين 144 مترا مربعا وحتى 576 مترا مربعا للمشروع الواحد.

وقالت الوزارة إن من المنتظر الانتهاء من تخصيص باقي الوحدات الصناعية خلال الفترة المقبلة في منطقة ميت غمر، حيث من المتوقع تحقيق نسبة إشغال تتعدى الـ80% خلال الربع الأول من 2020.

وسبق أن وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بروتوكول تعاون لتأسيس ثلاث مناطق استثمارية في ميت غمر، وبنها، والصف، وفقا للبيان.

ونص البروتوكول على توفير التمويل والتدريب والدعم الفني لأصحاب المشروعات، ويقدم جهاز تنمية المشروعات تمويلا حتى 10 ملايين جنيه لأصحاب المشروعات، لشراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، لمدة سداد تصل إلى 6 سنوات وفترة سماح تصل إلى سنة.

وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي منذ أيام طرح 147 وحدة كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية ببنها حتى يوم الخميس 26 ديسمبر الجاري، على أن يكون آخر موعد لتلقي العروض يوم الأحد 12 يناير المقبل.