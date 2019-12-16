أقل مستوى من فبراير 2017.. أسعار الدولار بالبنوك بعد هبوطه تحت 16 جنيها

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض متوسط سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الاثنين ليتجاوز حد الـ 16 جنيهًا لأول مرة منذ نهاية فبراير 2017، بحسب بيانات البنك المركزي.

ووفقا لبيانات المركزي، وصل متوسط سعر الدولار في البنوك بمصر خلال تعاملات اليوم إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، مقابل 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع أمس.

وكشف مصدر مسؤول في البنك المركزي سبب تراجع سعر الدولار المفاجئ اليوم أمام الجنيه، وقال إنه التراجع يرجع إلى زيادة التدفقات الدولارية من الصناديق الدولية على مصر والتي بلغت اليوم أكثر من 490 مليون دولار.

وفيما يلي أسعار الدولار في 15 بنكا بعد التراجع:

1- البنك الأهلي:

سعر الشراء: 16 جنيها.

سعر البيع: 16.10 جنيه.

2- بنك مصر:

سعر الشراء: 16 جنيها.

سعر البيع: 16.10 جنيه.

3- بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 16 جنيها.

سعر البيع: 16.10 جنيه.

4- البنك العربي الأفريقي الدولي:

سعر الشراء: 16 جنيها.

سعر البيع: 16.10 جنيه.

5- بنك عوده:

سعر الشراء: 16 جنيها.

سعر البيع: 16.10 جنيه.

6- بنك التعمير والإسكان:

سعر الشراء: 15.99 جنيه.

سعر البيع: 16.09 جنيه.

7- بنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 15.98 جنيه.

سعر البيع: 16.08 جنيه.

8- بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 15.98 جنيه.

سعر البيع: 16.08 جنيه.

9- بنك كريدي أجريكول:

سعر الشراء: 15.98 جنيه

سعر البيع: 16.08 جنيه.

10- بنك البركة:

سعر الشراء: 16 جنيها.

سعر البيع: 16.10 جنيه.

11- المصرف المتحد:

سعر الشراء: 15.98 جنيه

سعر البيع: 16.08 جنيه.

12- بنك HSBC:

سعر الشراء: 15.99 جنيه

سعر البيع: 16.09 جنيه.

13- البنك الأهلي الكويتي:

سعر الشراء: 15.99 جنيه

سعر البيع: 16.09 جنيه.

14- البنك المصري الخليجي:

سعر الشراء: 15.98 جنيه

سعر البيع: 16.08 جنيه.

15- بنك التنمية الصناعية:

سعر الشراء: 15.97 جنيه

سعر البيع: 16.07 جنيه.

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