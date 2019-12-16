مبيعات محلية وأجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.22 % مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 13404 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والأجانب.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.49%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.35%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 170 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 112 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 282 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس بنسبة 0.56%، إلى مستوى 13433 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

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