هيرميس تتوقع تراجع سعر الفائدة بنحو 2% خلال العام المقبل

كتبت- ياسمين سليم:

توقع بنك استثمار هيرميس أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة ما بين 1.5% إلى 2% خلال العام المقبل.

وأضاف في مذكرة بحثية عن توقعاته للعام الجديد "تراجع التضخم في مصر خلال 2019، مهد الطريق للبنك المركزي ليدير عجلة التيسير النقدي ويعيد السياسة النقدية إلى مستويات ما قبل التعويم".

وشهدت أسعار الفائدة في البنك المركزي خلال الشهور التسعة التالية لقرار التعويم، زيادة بمجموع 7%، قبل أن يبدأ المركزي في خفضها في فبراير 2018.

وبحسب المذكر البحثية يتوقع البنك أن يخفض البنك المركزي ما بين 1.5% إلى 2% خلال العام المقبل.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمجموع 4.5% على 4 مرات خلال العام الحالي، ليصل إجمالي الخفض خلال العامين الأخيرين إلى 6.5%، لتقترب من مستواها قبل التعويم، حيث وصل سعر الفائدة الآن مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

ويتوقع هيرميس أن يبقى التضخم مستقرًا عند 6 أو 7% في العام الجديد، وهو ما يعطي البنك المركزي سببًا لخفض أخر خلال العام الجديد.

وكانت 4 بنوك استثمار توقعت لمصراوي أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 1.5 و3% خلال عام 2020، على أن يتجه المركزي خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 26 ديسمبر الجاري إلى تثبيت الأسعار.

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