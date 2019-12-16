مصلحة الخزانة تخصص 25 منفذا لصرف المعاشات للمواطنين

كتب- مصطفى عيد:

قال حسام خضر، رئيس مصلحتي "الخزانة" و"سك العملة"، إن مصلحة الخزانة خصصت 25 منفذًا لصرف المعاشات المستحقة للمواطنين الذين يترددون على مقر المصلحة طوال الشهر خاصة العشرة الأيام الأولى، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وأضاف خضر أنه تم توفير 4 ماكينات صراف آلي "ATM"، بالإضافة إلى الماكينتين المتواجدتين بصالة الصرف الرئيسية، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من أصحاب المعاشات؛ بما يمنع أي تزاحم أو تكدس؛ خاصة في ظل خطة الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي، وفقًا لرؤية "مصر 2030".

وذكر أن مصلحة "الخزانة" تحرص على توفير كل أوجه الرعاية، والإمكانات اللازمة لتيسير سبل حصول الآلاف من المواطنين على معاشاتهم الشهرية عبر المنافذ وماكينات الصراف الآلي "ATM".

وأشار خضر إلى أن المصلحة تعمل على ألا تتجاوز عملية صرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات 15 دقيقة مع تقديم التيسيرات لكبار السن؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك تقديرًا لما قدموه من عطاء وطني خلال مسيرتهم الوظيفية.

وأوضح أنه يتم دراسة كل مقترحات أصحاب المعاشات المترددين على مصلحة "الخزانة" شهريًا، ووضعها حيز التنفيذ؛ بما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، والتيسير عليهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقال خضر إن هيئة التأمينات الاجتماعية رفعت حصة السيولة النقدية المقررة لمنافذ مصلحة "الخزانة" لصرف المعاشات خلال العام المالي الحالي من 12 إلى 16 مليون جنيه شهريا؛ نظرًا للإقبال المتزايد من المواطنين الراغبين في صرف معاشاتهم الشهرية من المصلحة؛ لقربها من محطة مترو أنفاق سعد زغلول، ولما توفره من خدمات تُسهم في سرعة صرف مستحقاتهم.

وبحسب البيان، اقترح عدد ممن يصرفون معاشاتهم من مصلحة الخزانة إنشاء مصعد كهربائي في مدخل المصلحة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، من المواطنين المترددين لصرف معاشاتهم الشهرية؛ استكمالاً للخدمات الجيدة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات.